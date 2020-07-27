В Петербурге возобновляют работу ТЦ, заведения общепита и туроператоры

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В Санкт-Петербурге с 27 июля возобновят работу заведения общепита, туроператоры и торговые центры, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление городского правительства. Также снова заработают детские сады.

В ТЦ начнут открываться фитнес-центры, бассейны и объекты розничной торговли при наличии обособленных помещений и торговых залов. Объекты развлечения и досуга пока остаются закрытыми.

В заведениях общественного питания столы будут размещены на расстоянии не менее полутора метров. Их обязательно будут обрабатывать дезинфицирующими средствами после каждого посетителя. Также снимаются ограничения на проведение экскурсий, работу частных музеев и выставочных залов Санкт-Петербурга.

Возобновляет работу и туристическая отрасль. По словам председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнева, индустрия готова постепенно возвращать гостей в безопасный город.

"Мы хотим не просто выйти из ограничений, но и сохранить высокий уровень качества предоставляемых услуг в условиях изменения эпидемиологической обстановки", – отметил он.

До 16 августа в Санкт-Петербурге сохраняется временное ограничение на проведение культурных, спортивных, досуговых, зрелищных и иных массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург станет участником программы возврата денег за туры по России с августа.