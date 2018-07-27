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Почти 900 килограммов радиоактивных ягод и грибов помешали продать в столице в этом году. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Содержание радионуклида цезия-137 было превышено в 27 партиях ягод и грибов. Таковы данные городской ветеринарной лаборатории ГБУ "Мосветобъединение". Общий вес запрещенной продукции составил 857,651 килограмма. Среди них были 24 партии черники, одна партии брусники и две партиях грибов.

Отмечается, что чаще всего радионуклиды находят в белорусских продуктах. При этом за тот же период прошлого года власти запретили продавать в Москве 370 килограммов грибов и ягод.

Радионуклид цезий опасен для здоровья. Больше всего его впитывают черника, голубика и брусника. Внешне отличить здоровые ягоды и грибы от зараженных невозможно. В столичном комитете ветеринарии порекомендовали не покупать продукты в сомнительных торговых точках и вдоль дорог.