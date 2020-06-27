"TVoя Москва": изучаем основы сценарного мастерства с ТВ-продюсером Артуром Тарасенко

13:00
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Восемь бесплатных онлайн-лекций и четыре открытых мастер-класса от практиков медиарынка помогут слушателям выстроить персональную траекторию развития, получить новые навыки или даже освоить новые профессии в сфере медиа. Переквалифицироваться и повысить собственную ценность!
27 июня в 13:00 состоится онлайн-лекция ТВ-продюсера, старшего преподавателя НИУ ВШЭ, преподавателя Школы Первого канала Артура Тарасенко. Тема лекции – "Основы сценарного мастерства. Форматная драматургия: от сюжета до шоу".
Как создавать ежедневно новое видео, при этом оставаясь интересным своей аудитории? Все просто – нужно придерживаться формата! Все ТВ и YouTube каналы, запуская новый продукт, действуют одинаково: расписывают сюжет, образы героев, основные режиссерские ходы и только потом начинают съемки пилотной версии.
О чем поговорим:
Запись лекции можно посмотреть на сайте проекта "TVоя Москва".
Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
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