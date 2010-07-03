Похолодание и грозу пообещали москвичам в пятницу

Синоптики пообещали москвичам в пятницу грозу и похолодание. В ночь на 28 июня температура воздуха понизится до +13...+15 градусов. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду, местами до 18 метров, передает Гидрометцентр.
Днем в пятницу дождь продолжится. Синоптики предупредили и о грозе. Атмосферное давление понизится до уровня 729 миллиметров ртутного столба. Ветер будет южный, порывы до 18 метров в секунду.
Водителям Москвы порекомендовали пользоваться общественным транспортом. Гидрометцентр предупредил, что до конца пятницы будет сильный дождь.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что из-за непогоды в столице в усиленном режиме работают городские службы. Были даны предписания по защите зданий от сильных порывов ветра. То же самое касается объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов.
Из-за непогоды заторы на столичных дорогах достигли 7 баллов
МЧС объявило экстренное предупреждение. Парковаться призвали вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Рестораторов попросили закрыть летние веранды.
С 27 по 29 июня в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности вплоть до субботы.
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