Похолодание и грозу пообещали москвичам в пятницу

Фото: Фото: Москва 24/Никита Симонов

Синоптики пообещали москвичам в пятницу грозу и похолодание. В ночь на 28 июня температура воздуха понизится до +13...+15 градусов. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду, местами до 18 метров, передает Гидрометцентр.

Днем в пятницу дождь продолжится. Синоптики предупредили и о грозе. Атмосферное давление понизится до уровня 729 миллиметров ртутного столба. Ветер будет южный, порывы до 18 метров в секунду.

Водителям Москвы порекомендовали пользоваться общественным транспортом. Гидрометцентр предупредил, что до конца пятницы будет сильный дождь.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что из-за непогоды в столице в усиленном режиме работают городские службы. Были даны предписания по защите зданий от сильных порывов ветра. То же самое касается объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов.

Из-за непогоды заторы на столичных дорогах достигли 7 баллов

МЧС объявило экстренное предупреждение. Парковаться призвали вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Рестораторов попросили закрыть летние веранды.

С 27 по 29 июня в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности вплоть до субботы.

