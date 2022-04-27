Москва 24: Роман Вильфанд расскажет о погоде в майские праздники

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

28 апреля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

На сколько градусов погода в апреле текущего года ниже климатической нормы? Порадует ли погода жителей России в майские праздники? Закрепится ли плюсовая температура в Центральной России во второй половине мая? На эти и другие вопросы даст ответы руководитель Гидрометцентра.

Смотрите прямую трансляцию 28 апреля в 12:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.