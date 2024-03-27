Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную прыжку из стратосферы на Северный полюс

Фото: roscosmos.ru

28 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная подготовке стратосферного прыжка с парашютом в географическую точку Северного полюса. Этим прыжком Россия планирует установить мировой рекорд.

О целях проекта, его подготовке расскажут:



летчик-космонавт, Герой РФ Михаил Корниенко;

инженер космической и стратосферной техники, основатель аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денис Ефремов.

Смотрите прямую трансляцию 28 марта в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.