27 марта, 16:07События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную прыжку из стратосферы на Северный полюс
Фото: roscosmos.ru
28 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная подготовке стратосферного прыжка с парашютом в географическую точку Северного полюса. Этим прыжком Россия планирует установить мировой рекорд.
О целях проекта, его подготовке расскажут:
- летчик-космонавт, Герой РФ Михаил Корниенко;
- инженер космической и стратосферной техники, основатель аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денис Ефремов.
Смотрите прямую трансляцию 28 марта в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.