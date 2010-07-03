Кто смеется последним: врачи массово уволились после смеха над зарплатами

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Более 20 сотрудников единственного роддома в башкирском Салавате были вынуждены уволиться по собственному желанию, сообщает РЕН.

Заведующая акушерским отделением Елена Рахматуллина рассказала, что из роддома ушли 14 врачей, пять акушеров-гинекологов и два из четырех неонатолога.

Причиной их увольнения стала низкая зарплата и слишком большая нагрузка, не позволяющая качественно выполнять свою работу, рассказали сами врачи. К примеру, акушер-гинеколог Галина Дойникова отметила, что участок, который она обслуживает, вдвое превышает норму.

Медсестра Елена Шорохова, в свою очередь, поделилась, что с тех пор, как роддом передали в частные руки, сотрудники лишились всех выслуг и медстажа.

В 2017 году власти Башкирии передали роддом частной компании на 23 года по концессионному соглашению.

Ранее стало известно, что врачи Салаватского роддома в Башкирии рассмеялись, услышав среднюю зарплату по больнице, названную руководством. Присутствующие в зале медики встретили цифры аплодисментами, смехом и свистом. Таким образом медики дали понять, что названные суммы завышены и не соответствуют действительности.

После этого в Совете по правам человека при президенте РФ сообщили, что разбираются с ситуацией. член СПЧ Наталия Евдокимова заявила, что 27 марта в Уфе планирует встретиться с представителями властей региона, чтобы обсудить сложившуюся в роддоме обстановку.

По ее словам, зарплаты акушеров в данном роддоме намного ниже, чем было заявлено. Она отметила, что в медучреждении не выполняются указы президента о повышении зарплаты, а также имеются другие проблемы.