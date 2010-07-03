Продюсер Андрей Разин прокомментировал иск в отношении Сергея Шнурова

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Член Общественной палаты, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в интервью Москве 24 прокомментировал свое заявление в Следственный комитет РФ на музыканта Сергея Шнурова. Ранее продюсера возмутили слова Шнурова о москвичах. Разин рассказал, что адвокат Шнурова Константин Добрынин и сам певец не связывались с ним, чтобы урегулировать этот вопрос.

"Никакого Добрынина я не видел, не вижу и видеть не собираюсь. А то, что они там написали, пусть следствие поясняет. Я написал тоже заявление как член Общественной палаты Союзного государства РФ и Белоруссии на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой привлечь Шнурова к уголовной ответственности за хулиганство, которое он выразил в отношении москвичей. Я думаю, что Александр Иванович прореагирует на это и возбудит уголовное дело против него", – говорит Разин.

Продюсер отметил, что, если у следствия возникнут какие-то вопросы к нему, он готов "как юрист" пояснить свою позицию следственным органам.

"За его деяния я буду добиваться привлечения его к уголовной ответственности", – подчеркивает Андрей Разин свою позицию в адрес Сергея Шнурова.



Андрей Разин член Общественной палаты, продюсер группы "Ласковый май" В отношении этого подлеца я никакого преступления еще не совершал, а то, что он совершил, это налицо, это он сделал на глазах всего народа.

25 марта Андрей Разин направил в Следственный комитет РФ иск на имя председателя комитета Александра Бастрыкина с просьбой привлечь музыканта Сергея Шнурова к уголовной ответственности за его нецензурные высказывания о москвичах и столице в эфире ток-шоу "Зенит", которое транслировалось на канале Z. Певец, используя нецензурную лексику, сравнил Москву с женским половым органом, а Санкт-Петербург – с мужским, что и вызвало возмущение Разина. Он просит привлечь исполнителя к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ ("Хулиганство") за грубое нарушение общественного порядка.

"Преступление совершено публичным человеком и затрагивает чувства, и оскорбляет миллионы граждан России, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, воевавших и ныне живущих в Москве", – указывает член Общественной палаты в заявлении.

Напомним, что лидер группы "Ленинград" пожаловался на продюсера "Ласкового мая" за его слова на странице в сети Instagram от 23 марта, где продюсер пообещал вручить по пять миллионов рублей тому, кто "даст в рожу" Шнурову. Адвокат певца Константин Добрынин обратился в прокуратуру по этому поводу, увидел в словах призывы к насилию, что является нарушением статьи 212 УК РФ. Позже провокационный пост в Instagram был удален, но появился новый, с менее резким комментарием, но той же сутью.



Ксения Руденко