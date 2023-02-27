Психолог перечислил признаки обсессивно-компульсивного расстройства

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Если человек навязчиво перепроверяет вещи или чувствует необходимость повторить определенные действия, то это может быть симптомом обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Об этом "Газете.ру" сообщил клинический психолог Станислав Самбурский.

Он объяснил, что ОКР является типом панического расстройства, при котором появляются повторяющиеся, нежелательные и навязчивые мысли.

"Навязчивые мысли могут быть о чем угодно, но часто они связаны со страхом заражения, например, какой-нибудь опасной болезнью, страхами причинения вреда другим людям или потери контроля над ситуацией. Чтобы справиться с этими мыслями, люди с ОКР выполняют повторяющиеся, ритуальные действия или компульсии", – подчеркнул эксперт.

Специалист добавил, что при ОКР стоит обратиться за профессиональной помощью. Врач, психиатр или психолог оценят признаки и сформируют план лечения.

"Чтобы справиться с симптомами ОКР, в первую очередь стоит попробовать ведение дневника: записывание мыслей и чувств поможет вам выявить триггеры и шаблоны, которые способствуют появлению симптомов ОКР", – рассказал Самбурский.

Также он порекомендовал делать глубокие дыхательные упражнения в течение нескольких минут каждый день.

Ранее психиатр Герман Симуткин сообщил, что депрессия делится на монополярную и биполярную. По его словам, монополярной депрессией является обычное расстройство, а при биполярной наблюдается гипомания. В симптомы обычной депрессии эксперт включил сниженное настроение, утомляемость и ангедонию.



"Доктор 24": депрессия

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