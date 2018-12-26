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13:47

Без "Иронии судьбы": сколько стоит встретить Новый год в ресторанах Подмосковья

общество праздники еда

13:47

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Фото: depositphotos/belchonock

Празднование Нового года в ресторанах и кафе Московской области в среднем обойдется в 3,7 тысячи рублей, сообщает Агентство "Москва". В эту стоимость входят закуски, салаты, горячие блюда и напитки, а в некоторых кафе и ресторанах будет действовать система "все включено".

Как рассказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников, все чаще жители Подмосковья выбирают для новогодней ночи кафе, рестораны и бары, так как это значительно экономит время, и нет необходимости в подготовке праздничного стола.

В этом году в новогоднюю ночь для жителей региона готовы порядка 2,5 тысяч заведений, а это около 180 тысяч посадочных мест. Для гостей организуют специальную праздничную программу. При этом Посаженников подчеркнул, что большинство заведений уже забронированы.

Дешевле всего празднование Нового года обойдется в Талдомском муниципальном районе и в городских округах Талдом, Егорьевск, Озеры, Серебряные Пруды, Шаховская. Самые высокие цены в Одинцовском и Раменском муниципальных районах и городских округах Подольск, Люберцы, Химки, Балашиха и Красногорск.

общество праздники еда

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