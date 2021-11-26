Москва онлайн покажет работу катка "Зеркальный" в Парке Горького

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

27 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть красоту катка "Зеркальный" в Парке Горького. Наш корреспондент пообщается с посетителями и расскажет о правилах посещения.

Этот сезон у катка юбилейный – 90 лет. Впервые каток в Парке Горького залили в 1931 году. Первых посетителей встретили с музыкой и театральными представлениями на коньках.

В новом сезоне на катке будут работать пять павильонов, оформленные в ретростиле в честь юбилея. Для хоккеистов и детей будут созданы специальные площадки. Для тех, кто устал, будет предусмотрена теплая зона "Очаг". Также посетители смогут принять участие в квестах и других развлечениях.

Смотрите трансляцию 27 ноября в 17:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.