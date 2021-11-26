Нутрициолог объяснила, кому нельзя употреблять мяту

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Стало известно, кому нельзя употреблять в пищу мяту. Об этом рассказала нутрициолог Мария Тихомирова в интервью РИА Новости.
Как заявила эксперт, мята противопоказана гражданам с пониженным давлением, так как вызывает гипотензивный эффект. Кроме того, продукт нельзя употреблять при варикозной болезни по причине снижения тонуса сосудов.
"У мужчин может снижаться либидо, и если женщина планирует беременность, то ей тоже лучше отказаться от мяты", – продолжила Тихомирова.
Всем остальным людям мята принесет лишь пользу, уверена специалист. В частности, растение поможет при боли кишечнике и мигрени.
Кроме того, мята рекомендуется для уменьшения менструальных болей. Тихомирова отметила, что продукт обладает антибактериальным эффектом.
"Из мяты можно приготовить идеальный напиток, который уменьшает тошноту и обладает освежающим эффектом", – подытожила специалист.
Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому нельзя есть морковь. По словам специалиста, этот овощ противопоказан при наличии у человека болезней печени.
Помимо прочего, морковь нельзя есть людям с язвенной болезнью желудка или кишечника, а также при энтерите, предупредила врач.
"Городской стандарт": мята для напитков
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