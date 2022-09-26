Желающим выехать за границу россиянам предложили билеты по цене автомобиля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В некоторых телеграм-каналах пользователи поделились скриншотами, где агрегаторы предлагают приобрести билеты за границу РФ по необычно высокой стоимости. Об этом сообщает туристический портал Tourdom.

Например, авиакомпания "Аэрофлот" предлагает тем, кому срочно нужно отправиться из Москвы в Стамбул, приобрести билет на бизнес-джет. Обычные билеты остались лишь на рейсы с отправлением после 1 октября.

Если для покупателя не проблема полететь за очень высокую сумму, то для них существуют компании, которые занимаются организацией рейсов бизнес-авиации на условиях джет-шеринга. На портале отметили, что 26 сентября из Внуково-3 уже было организовано пара подобных перелетов. Билеты на утренний вылет в VIP-компоновке предлагались по 1 миллиону рублей, рассказали в Tourdom. Почти такую же сумму просили и за вечерний рейс.

Дешевле всего вылететь из столицы России в Стамбул можно 27 сентября – за два дня до отправления перевозчик просил за билет 508 196 рублей.

Кроме того, существует еще один способ отправиться за границу – искать отказной тур. Многие путешественники сейчас отказываются от своих поездок из-за страха, что их не выпустят из РФ. Это можно сделать, если перебронировать тур на другого пассажира.

Ранее директор турагентства Ирина Болшева заявила, что на данный момент в стране фиксируются отказы от туристических поездок. Юрист общества защиты потребителей Артем Загайнов уточнил, что при невозможности отправиться в путешествие прежде всего следует связаться со своим туроператором или турагентом и сообщить об отказе от поездки.