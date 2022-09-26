Эксперт рассказал, как справиться с переохлаждением

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Если человек промок под сильным дождем, ему нужно как можно скорее переместиться в теплое помещение и сменить одежду. Кроме того, согреть организм помогут горячие напитки, например чай с малиной и медом, утверждает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По его словам, после переохлаждения стоит находиться рядом с тепловым прибором и постараться высушить одежду. Также Тяжельников посоветовал не злоупотреблять алкоголем после пребывания на холоде.

"Не стоит находиться в местах, где открытый огонь. Потому что это тоже в свою очередь может негативно отразиться на состоянии здоровья", – прокомментировал специалист в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Кроме того, Тяжельников заявил, что из-за переохлаждения у человека может значительно снизиться иммунитет.

Ранее кандидат медицинских наук и семейный врач Сергей Чудаков заявил, что осенью необходимо добавлять в рацион витамины С, А и В12. По его мнению, это поможет поддержать иммунитет и защитить организм от вирусов.

Помимо этого, специалист порекомендовал при сильных холодах пропить курсом по 7–10 дней эхинацею. Чудаков считает, что она поднимает активность иммунных клеток.