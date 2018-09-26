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Резкие скачки атмосферного давления ожидаются в Москве в ближайшие дни. В пятницу, 28 сентября, атмосферное давление опустится ниже нормы и сравняется с рекордом 1945 года. Об этом сообщается на официальном сайте столичного Метеобюро.

По данным синоптиков, 27 сентября в Москве давление упадет более чем на 10 единиц по сравнению со средой. А 28 сентября, когда циклон будет ближе к Москве, еще понизится до 734 миллиметров ртутного столба и сравняется с самым низким давлением для этого дня, которое отмечалось в 1945 году.

После этого давление вновь резко пойдет вверх, и уже 30 сентября приблизится к отметке 753 миллиметров ртутного столба.

Специалисты предупреждают, что резкие перепады атмосферного давления могут негативно влиять на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с синдромом хронической усталости.

Норма атмосферного давления в Москве и других крупных городах находится в диапазоне от 750 до 765 миллиметров ртутного столба. С другой стороны, москвичи не ощущают неудобств, если давление колеблется в пределах 745–755 миллиметров ртутного столба.

С увеличением температуры этот показатель также увеличивается. 760 миллиметров ртутного столба может быть нормой для теплого времени года.

Ранее в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности на четверг, 27 сентября, из-за сильного ветра. Синоптики прогнозируют в этот день дожди и прохладную погоду. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов, днем – 10-12.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в середине октября в столицу вернется бабье лето, однако температурный фон в конце сентября-начале октября будет довольно низким. Ночью температура будет держаться на уровне +5 градусов, а днем подниматься до отметки +10...+12 градусов.