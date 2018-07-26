ЦБ планирует перенести сроки повышения тарифа ОСАГО на осень

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Глава департамента страхового рынка Центробанка Филипп Габуния сообщил, что вступление в силу расширения тарифного коридора в ОСАГО возможно перенесут на начало осени.

Реформа тарифообразования в ОСАГО предполагает расширение коридора базового тарифа на 20 процентов вниз и вверх.

"Хотели его летом зарегистрировать, но, судя по всему, технически просто не успеваем это сделать. Надеемся, начало осени. Это именно техническая сдвижка", – цитирует главу департамента страхового рынка ЦБ ТАСС.

Он напомнил, что проект указания по изменению тарифов был опубликован 14 июня, обозначенный в нем коридор не изменится. Предполагается, что диапазон составит 2746-4942 рублей вместо существующих 3432-4118 рублей.

Ранее сообщалось, что кабмин одобрил законопроект о совершенствовании системы обязательного страхования владельцев автомобилей и решил внести его в Госдуму. Цель законопроекта – привести законодательство об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствие с другими федеральными законами.