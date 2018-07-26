В "Ласточках" Москва-Тверь появится бесплатный Wi-Fi до конца лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во всех скоростных поездах "Ласточка" на участке Москва-Тверь до конца лета 2018 года заработает бесплатный Wi-Fi. Беспроводной интерне будет работать в "Ласточках", которые обозначены специальным стикером, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

"Сейчас ведется настройка программного обеспечения. Планируется, что эта работа будет завершена до конца лета", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, чтобы подключиться к бесплатному Wi-Fi сети Lastochka.center пассажиру нужно авторизоваться по номеру телефона и ввести полученный SMS-код.

Как сообщалось ранее, новый способ подключения к бесплатному Wi-Fi появился на всех вокзалах столицы, теперь для входа можно ввести номер билета на прибывающий или прибывший поезд и свою фамилию. Раньше авторизоваться в Сети можно было только после ввода номера телефона.