Москва 24 расскажет, как государство помогает детям и их родителям

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27 мая в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню защиты детей.
О поддержке многодетных семей и детей-сирот, летнем отдыхе в лагерях и городе, безопасности в учебных учреждениях расскажут:
- уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская;
- уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец (онлайн);
- координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов;
- член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве Российской Федерации Матвей Шпаро.
Смотрите трансляцию 27 мая в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.