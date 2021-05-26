Москва 24 расскажет, как государство помогает детям и их родителям

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27 мая в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню защиты детей.

О поддержке многодетных семей и детей-сирот, летнем отдыхе в лагерях и городе, безопасности в учебных учреждениях расскажут:



уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская;

уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец (онлайн);

координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов;

член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве Российской Федерации Матвей Шпаро.

Смотрите трансляцию 27 мая в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.