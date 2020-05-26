Начался прием заявок в летнюю карьерную школу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В августе студенты столичных вузов смогут присоединиться к двухнедельному проекту "Летняя карьерная школа", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В зависимости от эпидемиологической ситуации занятия будут проходить офлайн или онлайн. Участников познакомят с работой крупных городских объектов, с руководителями различных ведомств.
Принять участие в проекте могут студенты последних курсов и выпускники. Для прохождения онлайн-отбора необходимо подать заявку вместе с видеоинтервью и пройти тестирование.
Лучшие участники карьерной школы смогут попасть на шестимесячную стажировку в правительство Москвы. Им обеспечат комфортные условия работы. В частности, студенты будут получать заработную плату в размере 23 тысяч рублей, а выпускники – в размере 40 тысяч. За хорошие результаты во время стажировки студенты могут получить работу в правительстве.
Ранее сообщалось, что к программе трудоустройства студентов в университетах, которая была объявлена министерством науки и высшего образования России, присоединились семь вузов столицы.
В программе участвуют НИУ "Высшая школа экономики", МГТУ имени Баумана, РЭУ имени Плеханова, Государственный институт русского языка имени Пушкина, МГТУ "СТАНКИН", ФГБОУ ВО "Российский государственный геологоразведочный университет имени Орджоникидзе", Московский авиационный институт.
Известно, что данная программа ориентирована на студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за распространения коронавируса. Благодаря ей получится снять социальное напряжение среди учащихся.
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