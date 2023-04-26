Депутат призвала Минцифры адаптировать госсайты для инвалидов по зрению

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В РФ предложили решить вопрос доступности государственных сервисов для инвалидов по зрению. Соответствующее обращение замглавы думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко направила к главе Минцифры Максуту Шадаеву.

По словам парламентария, сейчас существует ряд нерешенных проблем, которые препятствуют этой категории граждан комфортно пользоваться сайтами. Речь идет об отсутствии грамотной разметки и наличии нестандартных интерактивных элементов.

Тему доступности инвалидов по зрению к госсайтам подняли на заседании круглого стола "Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов по зрению – владельцев собак-проводников". Событие организовало Всероссийское общество слепых.

"В регионах кому-то мы помогли профинансировать мероприятия, кому-то оказали юридическое содействие, кому-то помогли во взаимодействии с региональными органами власти. Подчеркну, что работа идет и на новых территориях: мы уже связались с министерством юстиции, и сейчас идет процесс регистрации региональных отделений Всероссийского общества слепых", – цитирует Занко РИА Новости.

Ранее Владимир Путин на встрече с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций заявил, что санаторий "Маяк" для людей с нарушениями слуха будет реконструирован за счет средств из резервного фонда президента. Для этого нужно организовать реновацию учреждения, где необходимо построить новые площадки.