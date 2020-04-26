Еще 128 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Еще 128 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Всего число выздоровевших достигло 3 175. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, проводятся также другие анализы по назначению врача.
Депздрав опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы, принимающие пациентов с коронавирусом. В городе создана единая система стационаров, которые принимают больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Туда же направляют пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19.
Сегодня они поступают в 44 городские, федеральные, ведомственные и частные больницы. В общей сложности развернуто порядка 16 тысяч коронавирусных коек, в ближайшее время их число увеличится до 20 тысяч.
В стране выявлено 5 966 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из них 2 915 – контактные и без клинических проявлений. 2 612 случаев пришлось на Москву, 605 – на Московскую область. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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