В России выявили 9 167 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 9 167 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19. В 1 176 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

В Москве выявили 1 813 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 782, в Московской области – 559, в Нижегородской области – 326, в Ростовской области – 242.

Всего в РФ зарегистрировано 4 501 859 случаев COVID-19. Наименьшие темпы прироста отмечены в Тыве, Сахалинской области, Магаданской области, Еврейской автономной области.

За последние сутки в России из-за COVID-19 умерли 405 человек. За весь период по стране умерли 97 017 человек.

За прошедшие 24 часа выздоровели 10 880 человек, всего с начала пандемии COVID-19 переболел 4 120 161 пациент.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия входит в тройку лидеров по числу проведенных тестов на COVID-19.

По ее словам, в настоящее время возможности диагностики постоянно развиваются. Например, уже сейчас внедряются экспресс-тесты, с помощью которых можно выявить коронавирус в течение 20 минут.

Также она отмечала, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может появиться к июлю – августу 2021 года. Голикова допустила, что такой иммунитет может сформироваться и в более короткие сроки при ускорении темпов вакцинации.