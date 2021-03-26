Синоптики рассказали о погоде в столице 26 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пятницу, 26 марта, в столице и Московской области ожидается переменная облачность и до 8 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня азорского антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 5–7 градусов тепла, по области – до плюс 8 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам, ветер будет дуть слабый, атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в течение выходных сугробы в Москве уменьшатся на 10 сантиметров. При этом полностью снег растает к концу первой декады апреля.

Ожидается, что потепление усилится в понедельник и вторник, что уменьшит снежный покров до 16–19 сантиметров.

Ранее сообщалось, что 31 марта москвичей ожидает смена сухой погоды на проливные дожди. Экстремального половодья в Москве не ожидается из-за недостатка влаги в апреле.

