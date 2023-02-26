Москвичей предупредили о гололедице и небольшом снеге

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице ожидается облачная погода, снег, гололедица и около нуля градусов в воскресенье, 26 февраля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды Фобос Евгения Тишковца.

По его словам, синоптическая обстановка в Москве обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Он будет сопровождаться снежными порывами и ветром, а также переходом столбиков термометров через ноль в сторону отрицательных показателей. Тишковец поделился, что это станет причиной образования гололедицы толщиной до 4–7 миллиметров.

"Вечером начиная с 17:00–18:00 часов и далее – гололедица. Температура воздуха в Москве около нуля, по Московской области минус 3 – плюс 2 градусов", – рассказал синоптик.

Тишковец добавил, что атмосферное давление будет увеличиваться и составит 739 миллиметров ртутного столба. Он отметил, что за прошедший день в городе выпало 5 миллиметров осадков.

Между тем желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе. Предупреждение будет действовать до 21:00 воскресенья, 26 февраля.

Специалисты городских служб продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада. Для уборки Москвы на улицы вышли сотни коммунальщиков, которые очищают тротуары, дворы и общественные пространства.

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!