Москвичей предупредили об облачной погоде и небольших осадках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 26 февраля, в Москве и области ожидается облачная погода с небольшими осадками и гололедицей. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице составит от 1 до 3 градусов тепла, в области – от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. Местами ожидается налипание мокрого снега и гололед.

Скорость юго-западного и южного ветров составит 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 734 миллиметра ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей вновь продлили в столичном регионе. Предупреждение будет актуально до 21:00 воскресенья, 26 февраля.

Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия снегопада. Для уборки города от снега на улицы вышли сотни коммунальщиков, которые очищают тротуары, дворы и общественные пространства.

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