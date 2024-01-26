Национальный словарный фонд может появиться в РФ к 2025 году

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о создании в России к 2025 году национального словарного фонда. Соответствующая инициатива размещена в думской электронной базе.

Предполагается, что это будет единый цифровой ресурс, куда загрузят данные всех словарей по русскому языку, содержащих нормы современного литературного языка за последние 3 века.

Информация, содержащаяся в фонде, будет общедоступной. Поправки предлагается внести в закон "О государственном языке РФ", дополнив его статьей об этом фонде.

По словам спикера ГД РФ Вячеслава Володира, спрос на русский и китайский языки в мире будет расти, а интерес к другим языкам снизится. По его словам, изучающие данные языки студенты смогут найти работу в будущем.

Как отметил спикер ГД, английский язык является умирающим. Также Володин подчеркнул, что на сегодняшний день в вузах РФ обучаются свыше 37 тысяч китайских граждан, а в вузах Китая – 7,5 тысячи россиян.

Институт Пушкина назвал "нейросеть" словом года