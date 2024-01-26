В ГД поддержали продление семейной ипотеки в России

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Во время разработки обновленных условий программы льготной ипотеки следует обратить внимание на поддержку многодетных семей. Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков полностью поддержал решение о продлении семейной ипотеки в России.

Он уточнил, что у многодетных семей должна быть возможность приобретать квартиры с большим количеством комнат.

"В настоящее время доля строящихся однокомнатных квартир составляет 53%, двухкомнатных – 33%, трехкомнатных – 13%. Конечно же, однокомнатные квартиры площадью 35–45 квадратных метров не способствуют улучшению жилищных условий семей с детьми", – цитирует его "Газета.ру".

В этой связи, продолжил Аксаков, следует внедрить комплексный подход при разработке дальнейших условий семейной ипотеки. Строительство необходимо планировать в соответствии с потребностями тех категорий россиян, у которых есть возможность воспользоваться семейной ипотекой.

Ранее Владимир Путин заявил, что власти РФ удерживают льготную ставку по ипотеке для молодых семей в размере 6%, несмотря на увеличение Банком России ключевой ставки. Траты для субсидирования льготной ипотеки увеличились в два раза, о чем ему доложил министр финансов страны Антон Силуанов.

Путин заявил о необходимости продлить программу льготной семейной ипотеки в РФ