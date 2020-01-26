Скончался основатель петербургского театра "Буфф" Исаак Штокбант

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Российский режиссер, основатель современного петербургского театра "Буфф", народный артист России Исаак Штокбант скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает ТАСС.

"Уход Исаака Романовича Штокбанта – невосполнимая утрата для нашего города. Память о нем навсегда сохранится в сердцах петербуржцев-ленинградцев", – говорится в сообщении петербургского комитета по культуре.

Отмечается, что Штокбант создал театр "Буфф" в 1983 году. В его труппу входили ученики режиссера. В частности, в содружестве начинали свой театральный путь Юрий Гальцев, Елена Воробей, Геннадий Ветров и другие.

Исаак Штокбант являлся лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга за выдающийся вклад в развитие петербургской культуры, лауреатом Российской национальной театральной премии "Золотая маска", дважды лауреатом XI Высшей Театральной премии "Золотой софит".