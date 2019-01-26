Собчак объяснила скандал на федеральном телеканале

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Ксения Собчак объяснила свое поведение на телеканале НТВ, когда она покинула студию до начала съемок.

Ранее сообщалось, что Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов подрались вечером 21 января в одном из кафе в центре Москвы. Виторган позднее в соцсети Instagram попросил подписчиков не сообщать ему больше, что его супругу видели с Богомоловым, потому что он "закрыл этот гештальт". В Сети говорят о скором разводе звездной пары. Впрочем, есть и те, кто уверяет, что все это не что иное как спектакль, и Ксения с Максимом так пиарят новое шоу, которое скоро должно появиться в интернете.

По словам Собчак, именно эту ситуацию собирались обсудить на федеральном телеканале, хотя приглашена телеведущая была под другим предлогом. "Захожу в студию федканала, который позвал меня "Украину обсудить", готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера, и длинная подводка про драку … Я, естественно, развернулась и ушла…", – пояснила Собчак в своем Telegram-канале.

Ранее на фоне драки Виторгана с Богомоловым телеведущая сообщила о "масштабных проблемах".