Собчак объяснила скандал на федеральном телеканале

Ксения Собчак объяснила свое поведение на телеканале НТВ, когда она покинула студию до начала съемок.
Ранее сообщалось, что Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов подрались вечером 21 января в одном из кафе в центре Москвы. Виторган позднее в соцсети Instagram попросил подписчиков не сообщать ему больше, что его супругу видели с Богомоловым, потому что он "закрыл этот гештальт". В Сети говорят о скором разводе звездной пары. Впрочем, есть и те, кто уверяет, что все это не что иное как спектакль, и Ксения с Максимом так пиарят новое шоу, которое скоро должно появиться в интернете.
По словам Собчак, именно эту ситуацию собирались обсудить на федеральном телеканале, хотя приглашена телеведущая была под другим предлогом. "Захожу в студию федканала, который позвал меня "Украину обсудить", готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера, и длинная подводка про драку … Я, естественно, развернулась и ушла…", – пояснила Собчак в своем Telegram-канале.
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