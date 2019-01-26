Резидента Comedy Club не пустили в США

Российскому комедийному актеру и телеведущему Тимуру Батрутдинову отказали в визе в США. Из-за этого отменены все его выступления в этой стране. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

"Пользуясь случаем, хочу извиниться перед зрителями, которые ожидали меня увидеть на концертах в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что по непонятным причинам мне было отказано в выдаче визы ", – написал Батрутдинов.

В июне прошлого года выступление команды КВН "Городъ Пятигорскъ" в Нью-Йорке сорвалось из-за проблем с получением визы. По словам продюсеров, причины отказа были непонятны, проблем с организацией гастролей в США в 2013 и 2014 годах не было.

В августе 2017 года посольство США в России опровергло, что существует связь между решением России сократить число американских дипломатов и увеличением числа отказов в визах. В посольстве заявили, что корректировка требований к тем, кто претендует на получение американской визы, была проведена еще весной "в американских миссиях по всему миру" и никак не связана с действиями российских властей.