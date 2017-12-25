Мемориал в память о погибших в Сочи журналистах открыли в "Останкино"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Мемориал в память о журналистах, ставших жертвами крушения самолета ТУ-154, открылся в телецентре "Останкино".

На борту находилось девять журналистов, передает РИА Новости. Это корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов (Первый канал), корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов (телеканал НТВ), журналист Павел Обухов, оператор Александр Суранов и ассистент Валерий Ржевский (телеканал "Звезда").

Самолет Ту-154 Минобороны России направлялся в Сирию 25 декабря 2016 года. Он потерпел крушение в Черном море после дозаправки в сочинском аэропорту Адлер утром 25 декабря 2016 года.

Все 92 человека на борту погибли. Это восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих.

По данным расследования, командир воздушного судна произвел ошибочные действия, что привело к катастрофе. Были обнаружены также нарушения правил заправки самолета. Версию взрыва СК РФ исключил. Потерпевшими по уголовному делу признаны 156 человек, работа с более чем 100 свидетелями продолжается.