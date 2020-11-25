Скончался фантаст Сергей Синякин

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Российский писатель Сергей Синякин умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на коллегу фантаста Евгения Лукина.

Неделю назад Синякина госпитализировали, у него были кардиостимулятор и диабет. Его состояние ухудшалось, 24 ноября поднялась температура, перед смертью писателя ввели в искусственную кому, заявлял Лукин.

По словам коллеги Синякина, у всей семьи автора ранее был выявлен коронавирус, внучка Лера находилась в больнице.

Сергей Николаевич Синякин родился 18 мая 1953 года. Был современным российским писателем, лауреатом литературной премии имени Аркадия и Бориса Стругацких в области фантастической литературы за 1999 год.