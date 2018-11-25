Синоптики назвали самые морозные дни в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пик похолодания в Москве на следующей неделе ожидается в четверг и пятницу, сообщает портал "Метеовести".

В это время в столицу придет антициклон с запада. Утром прогнозируют морозы -9...-12 градусов, днем будет не выше -4 градусов. Это соответствует климатической норме января.

Сейчас высота снежного покрова в городе выросла до 3–4 сантиметров. Дневные температуры устойчиво держатся на отметках со слабым минусом. Первая половина грядущей недели ознаменуется повышенной вероятностью снегопада, хотя он и будет небольшим. Благодаря этому сугробы подрастут еще на 1–2 сантиметра.

А столбики термометров начнет понижаться: ночью они окажутся на уровне -5...-10 градусов, днем поднимутся до -2...-7. К окончанию рабочей недели похолодает сильнее, а осадки прекратятся, облака также рассеются.

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