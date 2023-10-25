Около 385 тысяч человек поступили на военную службу с начала года – Медведев

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 января 2023 года на военную службу в интересах объединенной группировки войск РФ поступили 385 тысяч человек. Об этом он рассказал в ходе совещания по комплектованию Вооруженных сил РФ (ВС РФ).

"Из них 305 тысяч – это военнослужащие, зачисленные по контракту на военную службу, и около 80 тысяч – это добровольцы", – цитирует его РИА Новости.

При этом темпы отбора на военную службу в ВС РФ значительно выросли. Каждый день более 1 600 человек заключают контракты, уточнил политик.

"Безусловно, каждый из наших военнослужащих заслуживает максимального уважения, и им необходимо оказывать и в дальнейшем всю требуемую поддержку", – отметил Медведев.



В сентябре Владимир Путин заявил, что ежедневно 1–1,5 тысячи мужчин подписывают контракты с ВС РФ. За последние полгода добровольцами стали 270 тысяч человек. По его словам, они подписывают военные контракты сознательно и понимают, что их направят в зону боевых действий.

Между тем глава Минобороны РФ Сергей Шойгу напомнил, что россияне, которые отправятся на военную службу в рамках осеннего призыва, не будут высланы в зону боевых действий.

Осенний призыв в России начнется 1 октября