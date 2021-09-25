В Подмосковье обнаружили зараженную гвоздику из Нидерландов

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Зараженную гвоздику из Нидерландов выявили в Подмосковье. Такая информация приводится на сайте управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Известно, что зараженную продукцию обнаружили на фитосанитарном контрольном посту СВХ ООО "ОСТ-Терминал".

"При досмотре срезов цветов гвоздики, происхождением Нидерланды, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс", – уточняется в заявлении.

Наличие карантинного объекта удалось подтвердить в результате лабораторной экспертизы. Ее провели специалисты ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений".

"Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством", – подытожили в пресс-службе.

Ранее в нектаринах и персиках из Грузии обнаружили возбудитель опасного карантинного заболевания бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola). По информации Россельхознадзора, вирус в грузинских товарах нашли впервые.