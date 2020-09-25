Петербуржец установил рекорд, протащив самолет весом 43 тонны

Фото: instagram.com/vovkd_0804
В Петербурге экстремал Денис Вовк смог протащить самолет Airbus A-319 весом около 43 тонн, тем самым он установил неофициальный мировой рекорд по трек-пулу.
По словам организаторов мероприятия, до этого подобные попытки предпринимали атлеты весом более 150 килограммов. Вовк же является одним из сильнейших людей России в дисциплине "Силовой экстрим" в категории до 90 килограммов.
"Нет ничего тяжелого. Нужно просто отработать без ошибок. Я хотел показать, что все реально, главное – верить в себя и работать", – отметил Денис Вовк, уточнив, что официально его рекорд будет зарегистрирован в декабре.
Официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков рассказал, что самолет Airbus A-319 накануне еще летал в регулярных рейсах, но был снят для данного мероприятия.
Ранее силач из Люберец установил новый мировой рекорд. Он протащил на себе самолет весом 16 тонн. Экстремал за полторы минуты отбуксировал его на 35 метров без каких-либо специальных приспособлений.
Силач из Люберец сдвинул самолет на 35 метров и установил мировой рекорд
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