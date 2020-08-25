Москва 24: исторический мультсериал выйдет на экраны в этом году

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26 августа в Общественной палате РФ состоится пресс-конференция "Живые Мемории. Уникальный документально-анимационный проект".

"Живые Мемории" – документально-анимационный сериал, в основе которого лежат мемуары о России, ее важных и малоизвестных деятелях. Каждая серия длиною от семи до десяти минут – это отрывок из воспоминаний, начитанный известным артистом.

28 сентября состоится премьера альманаха "Живые Мемории" в кинотеатре "Пионер". В октябре сериал выйдет на YouTube-канале Ktomy.media. Все эпизоды составят единый альманах, который будет показан в разных музеях России, связанных с героями и авторами мемуаров. В декабре пройдет финальное мероприятие проекта в театре "Студия театрального искусства": 10 артистов, задействованных в онлайн-проекте, выйдут на сцену в спектакле-читке.

Цели проекта:



популяризировать мемуарную литературу;

привлечь внимание к воспоминаниям о стране и ее истории с помощью современных медиа, анимации и театрального искусства.

первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС), член Союза театральных деятелей РФ Григорий Заславский;

заместитель председателя комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова;

авторы проекта, руководители Ktomy.media Ирина и Михаил Разумовские;

лицо и голос 5-й серии проекта "Князь Георгий Львов", народный артист России Евгений Князев;

заслуженная артистка России, лицо и голос 4-й серии проекта "Марианна Шторх" Мария Смольникова;

заслуженный артист России, лицо и голос 2-й серии проекта "Михаил Нестеров" Кирилл Пирогов;

режиссер анимации, куратор анимационной части проекта Алексей Ермолаев;

композитор проекта Кирилл Парастаев;

директор по рекламе и организации мероприятий кинотеатра "Пионер" Татьяна Микунова;

заместитель директора книжного магазина "Москва" Екатерина Мосина.

На пресс-конференции выступят:Смотрите трансляцию 26 августа в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.