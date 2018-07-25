ЕСПЧ призвал Олега Сенцова завершить голодовку

Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Европейский суд по правам человека призвал украинского режиссера Олега Сенцова завершить голодовку и принять любую предлагаемую помощь. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Сенцов чувствует себя лучше и украинские власти распространяют ложную информацию о его состоянии.
Олег Сенцов был осужден в России за подготовку терактов в Крыму. Его приговорили к 20 годам лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в колонии на Ямале. О начале голодовке осужденный объявил еще в середине мая.
Ранее о помиловании режиссера попросила его мать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассмотрят ее обращение. По словам Пескова, это произойдет, как только обращение поступит в администрацию президента.
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