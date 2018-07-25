Законопроект о продлении безвизового въезда в Россию по FAN ID приняли во втором чтении

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Законопроект о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика до конца 2018 года приняла Госдума во втором чтении. Закон предложили депутаты всех фракций во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.
Как уточняется в пояснении к документу, инициативу разработали с учетом положительного опыта проведения чемпионата мира по футболу. Иностранцы, обладающие FAN ID, смогут посещать Россию без визы до 31 декабря 2018 года, сообщает Агентство "Москва".
Ранее о необходимости продлить до конца года безвизовый въезд для иностранцев заявил Владимир Путин. Родственники болельщиков смогут получить бесплатную визу, добавил президент.
Эксперты полагают, что благодаря этой инициативе в страну могут приехать миллионы туристов. Многие болельщики остались довольны своим первым посещением России.
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