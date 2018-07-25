Москвичей предупредили о грозах в среду

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В среду в Москве местами пройдет гроза. Сохранится облачная погода с прояснениями, сообщает Гидрометцентр России.

Ночная температура составит +18... +20 градусов. Днем воздух прогреется до +24... +26 градусов.

Ветер будет дуть восточный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Из-за возможных осадков в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в августе на большей части европейской территории России температура будет выше нормы.