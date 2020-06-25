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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию. Он опустил бюллетень на участке в гимназии 1448 на улице Довженко.

Как рассказал руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Илья Массух, голосование в городе проходит в штатном режиме.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52.

Проведение голосования по поправкам в Конституцию в Москве обеспечивают 45 тысяч человек – это члены территориальных и участковых комиссий. На всех участках все семь дней голосования будет вестись видеонаблюдение.

Из-за распространения коронавируса в Мосгоризбиркоме предприняли все меры по обеспечению безопасности на участках и бесконтактному голосованию на дому.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится в период с 25 июня по 1 июля.

Владимир Путин подтвердил, что поправки в Конституцию РФ вступят в силу только при условии, что их поддержат граждане. При этом глава государства отметил, что новые конституционные положения зададут новые стандарты эффективности госуправления.

