Миллионы литров пива пошли на удобрение для рождественских елей

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Пивоварне Guinness пришлось утилизировать сотни тысяч бочек с пивом, сваренным для закрытых во время пандемии пабов и баров. Напиток пошел на удобрение для ив и рождественских елей, сообщает "Мир 24".

Компания вынужденно сократила свою деятельность до минимального уровня, чтобы поддерживать запасы дрожжей, и забрала из пабов миллионы литров продукции. Использование пива как удобрения стало частью экологически чистого лесного проекта.

Директор по производству на пивоваренном заводе Эйдан Кроу отметил, что часть напитка использовали для компостирования. Отвечая на вопрос, сколько продукции забрали из пабов и баров, Кроу сказал, что, "вероятно, заплачет", если начнет считать.

С 23 июня рестораны и кафе в Москве могут вновь принимать посетителей в стационарных заведениях. Неделей раньше, с 16 июня, они открыли свои летние веранды.

При этом работать заведения могут при соблюдении мер безопасности и требований Роспотребнадзора.