Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя

09:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Еще одна короткая рабочая неделя ожидает россиян с 29 июня, сообщает газета "Известия".
Отдыхать российские граждане будут в среду, 1 июля, в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. В Роструде подчеркнули, что этот день станет выходным с оплатой как нерабочий праздничный день.
То есть работающие 1 июля граждане получат оплату в двойном размере. Для тех же, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снизится.
У работающих в этот день граждан будет возможность взять другой день отдыха. В этом случае зарплату за 1 июля им выплатят в обычном, одинарном размере.
Голосование по поправкам в Конституцию состоится в период с 25 июня по 1 июля. Волеизъявление возможно как при личном посещении участка, так и дистанционно – в последнем случае необходимо было до 21 июня зарегистрироваться. Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов – Москвы и Нижегородской области.
В столице уже открылось более 3,6 тысячи избирательных участков. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52.
Электронное голосование на портале 2020og.ru начнется в 10:00. Участникам нужно авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru или gosuslugi.ru, а затем открыть страницу электронного бюллетеня.
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