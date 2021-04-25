Скончалась народная артистка РФ Людмила Сичкарева

Фото: vk.com/smoldrama

Народная артистка России Людмила Сичкарева умерла в возрасте 83-х лет. Об этом сообщается на странице Смоленского академического драматического театра имени А. С. Грибоедова в социальной сети "ВКонтакте".

"Внутреннее свечение, безумная энергетика и харизма... Ушла из жизни Людмила Александровна Сичкарева – актриса нашего театра", – говорится в материале.

В настоящее время причина смерти не уточняется.

Людмила Сичкарева работала в театре с 1964 года. За всю жизнь она сыграла свыше 150 ролей на сцене и лишь одну – в кино.