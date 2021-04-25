Еще 1 339 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице выздоровели от коронавирусной инфекции еще 1 339 пациентов. Об этом сообщает Оперштаб.

Общее число выздоровевших после заражения COVID-19 достигло 983 221.

За минувшие 24 часа в столице выявили 2 526 новых случаев заражения СOVID-19. Кроме того, за сутки госпитализированы 978 человек.

В Оперштабе добавили, что за сутки в городе скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В России выявили 9 780 новых случаев COVID-19, из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. За период пандемии в России с коронавирусом столкнулись 4 762 569 человек.