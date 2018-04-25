В России ужесточат ответственность операторов техосмотра

25 апреля 2018, 17:16
Фото: портал Москва 24
В России планируют вернуть ГИБДД контроль над проведением техосмотра автобусов. Законопроекты уже подготовили, заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.
"Подготовлен очень серьезный пакет, законодательный, по проведению технического осмотра и его контроля с большой ответственностью операторов технического контроля, тем кто выдает сегодня соответствующие лицензии на проведение технического осмотра", – цитирует ЧерниковаРИА Новости. Он добавил, что МВД предложило вернуть под контроль на базе оборудования оператора технического контроля осмотр автобусов.
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков назвал эту меру правильной. По его словам, сейчас общественный транспорт проверяют те же операторы, что и ГИБДД, только по договорам со страховыми компаниями. Янков считает, что если техосмотры начнут проводить в рамках закона, то надежность общественного транспорта повысится, передает RT.
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