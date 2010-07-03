Эксперт усомнился в дефиците рыбы на российском рынке из-за техрегламента ЕАЭС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в интервью Москве 24 прокомментировал сообщения о возможном дефиците рыбной продукции в России из-за положений техрегламента ЕАЭС. Эксперт отметил, что подобные прогнозы, вероятно, идут на пользу "недобросовестным трейдерам".

"Существует очень мощное противодействие недобросовестных трейдеров, которым на руку работать в информационном вакууме, в котором нет сведений, где эта рыба выловлена и когда. Поэтому вот эти информационные вбросы, которые возникают по поводу паразитов, – это не что иное, как способ отвлечь внимание", – рассказал он.



При этом, по словам эксперта, ожидать дефицит рыбной продукции на российском рынке из-за положений техрегламента ЕАЭС не стоит. Если такое и можно предположить, то не из-за рыбы, в которой "нашли всякую дрянь", отмечает Савельев. А, скорее, из-за того, что в России в целом активно стимулируют развитие экспорта. По мнению Савельева, он чрезвычайно привлекателен для рыбаков, потому что на внешних рынках за российскую рыбу платят больше. А та часть рыбной продукции, которая остается внутри страны, продается недешево, поэтому продукт перемещается в сегмент деликатесов.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые положения техрегламента ЕАЭС могут привести к дефициту рыбной продукции на российском рынке. В частности, речь идет о 20-м пункте, который запрещает реализацию пищевой рыбной продукции, пораженной видимыми паразитами. По мнению игроков рынка, это даст контролирующим органам право снимать любую продукцию с прилавков.



Именно поэтому игроки рынка предлагают уточнить формулировку в техрегламенте, что позволит избежать неверной трактовки закона. Эксперты уточняют, что необходимо ввести запрет на продажу рыбы, в которой содержатся живые паразиты. Соответствующее предложение будет направлено в Минсельхоз.

Ксения Руденко