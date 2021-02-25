В России занято более 120 из 156 тысяч коек для пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России заняты более 120 из 156 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.

Он напомнил, что еще месяц назад в стране развернули 256 тысяч коек. Из них было занято чуть более 70%.

В России за последние сутки выявили 11 198 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 211 (10,8%) человек.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. Он отметил, что вирус не исчезнет, но к обозначенному сроку отпадет потребность в ограничениях.