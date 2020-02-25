Москвичей предупредили о сильном ветре 26 февраля

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В столице и Московской области на среду, 26 февраля, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Период предупреждения с 12:00 26 февраля до 18:00 26 февраля, ветер – до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Во вторник ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до +2... +4 градусов.

Ближайшей ночью регион останется под влиянием антициклона. Днем небо затянут облака, пойдет снег, переходящий в мокрый снег, а затем в дождь.

Ветер юго-западного направления усилится до 5–10 метров в секунду. В ближайшие дни будет падать атмосферное давление, к вечеру среды барометры покажут 730 миллиметров ртутного столба.

В четверг столица окажется в теплом секторе атмосферного циклона. Будет облачно, ночью прогнозируется небольшой снег, днем – осадки в виде мокрого снега и дождя.

В ночные часы – около нуля, днем – +2... +4. Давление будет по-прежнему низкое. Влияние циклона на столичный регион начнет ослабевать в конце рабочей недели.

В пятницу осадки будут небольшими и кратковременными. На небе начнут появляться прояснения. Ночью – 0... +2, днем – +1... +3.

Ранее стало известно, что московская зима может установить абсолютный рекорд по теплу. Такого мнения придерживается научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

После аномальной зимы россиянам пообещали умеренное лето. По заявлениям специалистов, температура будет средней или чуть ниже средней.