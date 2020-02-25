Россияне стали экономить на продуктах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Средний чек россиянина за один поход в магазин уменьшился. Теперь он составляет 552 рубля, передает РИА Новости.

В исследовании холдинга "Ромир" говорится, что в январе 2020 года в сравнении с декабрем 2019-го чек уменьшился на 67,5 рубля. За год он тоже сократился – на 7,3 рубля.

В январе средний чек снизился во всех федеральных округах: в Центральном, например, на 11,5% – до 607 рублей. Самое большое падение также зафиксировали в Сибирском – на 13,3% (до 470 рублей), в Южном (вместе с Северо-Кавказским) – на 11,8% (до 557 рублей).

В "Ромир" связывают это прежде всего с сезонным фактором – высокой базой декабря. Однако там добавили, что, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров.

В декабре стало известно, что в России тратят на продукты 30,2% бюджета. По данным за 2018 год, меньше всего на еду уходит у жителей Люксембурга, больше всего – у жителей Украины. Россия оказалась на 31-м месте в рейтинге.

В ноябре 2019 года эксперты компаний Сбербанк, Delivery Club и "Платформы-ОФД" рассказали, что жители России начали чаще употреблять фастфуд. С января по октябрь 2019 года совокупный объем затрат на "быструю еду" вырос на 4 процента.